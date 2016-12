Anche in vacanza è il solito Cassano: scherzo a Criscito

Durante le vacanze estive, si sa, lo scherzo con gavettone gelato è quasi d'obbligo e uno come Antonio Cassano certo non poteva farsi sfuggire una ghiotta occasione. L'amico Mimmo Criscito si stava rilassando al sole disteso su un lettino e Fantantonio ha colpito divertito. La scena è stata ripresa e postata su Instagram da Pamela Chioccioli, moglie di Criscito che, incassato il gavettone , ha commentato: “Come si può riposare in spiaggia quando alle spalle c'è un rompipalle?"

Il fatto che il difensore dello Zenit e Fantantonio fossero in vacanza insieme sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula (Cagliari) ha anche acceso le voci di mercato: Criscito infatti ha più volte espresso il desiderio di tornare a giocare in Italia e negli ultimi giorni Cassano ha avuto diversi contatti con la Sampdoria. Chissà che i due, dopo aver trascorso le ferie in compagnia, non si ritrovino anche compagni di squadra nella prossima stagione: di sicuro Zenga non avrebbe nulla in contrario. Scherzi a parte.