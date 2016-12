Ami Fall, senegalese e bresciana: "Aiutatemi a sciare per l'Africa"

“C'erano una volta una mamma italiana e un papà senegalese che seppero guardare oltre le differenze. Prima di morire questo papà portò la sua bimba a sciare per la prima volta e questo ricordo le rimase nel cuore”. La favola dei giorni nostri ha come sfondo le nevi italiane e come protagonista A minata Gabriela Fall , bresciana di nascita dalla pella nera. L'incipit della storia vera è in un video di YouTube dove Ami racconta, cartello dopo cartello, la sua vita e il suo sogno: sciare con la pettorina del Senegal . E per realizzarlo chiede aiuto.

Ami vuole essere una tra le primissime africane tra i paletti di uno slalom: alle Olimpiadi di Sochi ci aveva già provato, non riuscendo a centrare il tempo minimo di qualificazione. Adesso rilancia e tramite una piattaforma online chiede l'aiuto di tutti.



La Fall ha bisogno di una mano per allenarsi e gareggiare in una competizione internazionale rappresentando la sua terra: a lei servono condivisioni sui social e/o un contributo in denaro per coprire le spese di preparazione dove non basterà il suo stipendio. Sia ben chiaro: niente elemosina bensì sostegno di un sogno che va oltre lo sport.



In Rete la sciatrice bresciana-senegalese spiega voce per voce come destinerà i 3500 dollari richiesti: oltre a servire da conguaglio per gli allenamenti, Ami vorrebbe anche usarli per mettere in piedi una scuola di sci per bambini senegalesi in Italia.



La raccolta fondi è raggiungibile e condivisibile cliccando qua: la campagna scadrà fra 46 giorni.