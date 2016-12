Altro scandalo in Germania, "Mondiali 2006 conquistati con le mazzette"

Le voci erano già circolate, ora arrivano nuovi dettagli sulla presunta combine organizzata dalla Germania per ottenere (come poi è stato) la possibilità di ospitare i Mondiali del 2006. A rivelarlo è il settimanale Spiegel che parla di fondi neri usati dal comitato organizzatore per "ungere" le ruote giuste. Ennesimo scandalo, dopo quello Volkswagen , che affossa l'immagine dei tedeschi.

Nove anni dopo il Mondiale 2006 organizzato dalla Germania e vinto dall'Italia, lo scandalo Fifa raggiunge il calcio tedesco. Secondo lo Spiegel, nel numero in edicola sabato, il comitato organizzatore del mondiale tedesco, allora presieduto dall'icona del calcio nazionale Franz Beckenbauer, avrebbe comprato i 4 voti decisivi in seno al comitato esecutivo della Fifa, con la quale la Germania superò 12 a 11 il Sud Africa e si aggiudicò la realizzazione dell'edizione 2006. Nella votazione, il membro neozelandese Charles Dempsey sorprendentemente si astenne.



Tutto si fonda su un'inchiesta del settimanale di Amburgo in cui si cita un comunicato del presidente della federazione calcio tedesca (Dfb), Wolfgang Niersbach, nel 2006 vice di Beckenbauer nel comitato organizzatore, che ammette irregolarità in un pagamento alla Fifa di 6,7 milioni di euro. La cifra è importante perché, secondo lo Spiegel, i fondi neri vennero creati attraverso una donazione privata, avvenuta prima del voto decisivo del 6 luglio 2000, di 10,3 milioni di marchi svizzeri (allora 13 milioni di marchi tedeschi) da parte del capo di Adidas Robert Louis-Dreyfus.



Quando nel 2005 Louis-Dreyfus chiese i soldi indietro, il comitato organizzatore trovò il modo di restituire di nascosto il denaro. Il settimanale cita documenti confidenziali, che certificherebbero il passaggio di 6,7 milioni di euro dal comitato organizzatore tedesco a un conto ginevrino della Fifa e, da qui, a quello di Zurigo di Louis-Dreyfus. Come causale, un'invenzione: il pagamento di una quota per la cerimonia di inaugurazione all'Olympiastadion di Berlino.



Dopo lo scandalo Volkswagen dei motori diesel truccati, che ha colpito l'orgoglio dell'industria automobilistica tedesca, ecco un'altra tegola che cade su una federazione calcistica che peraltro al momento si fregia del titolo di campione del mondo. Se le accuse verranno confermate, sarà una brutta botta.



Fifa: "Accuse gravi, verificheremo" - "Accuse gravi" alle quali la Fifa contrapporrà un'indagine interna per valutare la veridicità delle accuse mosse. Così la Fifa replica, in via informale, alle anticipazioni del settimanale tedesco "Spiegel". "Si tratta di accuse molto gravi che saranno verificate nell'ambito di un'indagine interna indipendente della Fifa sotto la direzione del suo direttore legale e con l'assistenza di un consulente esterno".