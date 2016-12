Giro d'Italia, per Vincenzo Nibali è la settimana della verità

Tappa breve, ma caratterizzata da due GPM di seconda categoria e l'arrivo ad Andalo classificato come GPM di terza. Il gruppo si troverà davanti prima Passo della Mendola, nella prima parte di giornata, poi Fai della Paganella, con pendenza massima al 15%, a 112 km dal traguardo. Gli ultimi 10 km sono divisi in un primo tratto di discesa (circa 4 km) seguito da 6 km in salita, con una rampa al 9% dai -4 ai -2 dal traguardo di Andalo.



Dopo la giornata nera registrata nella cronoscalata da Castelrotto ad Alpe di Siusi, Nibali ha incassato la disponibilità di Alejandro Valverde a una possibile alleanza che possa avvantaggiare entrambi. Lo spagnolo, ormai quasi fuori dai giochi per la vittoria finale, punta al podio e non è escluso che Movistar e Astana facciano squadra per mettere in difficoltà Chaves e Kruijswijk: Orica Greenedge e Lotto NL Jumbo non hanno lo stesso potenziale dei due squadroni per poter sostenere i rispettivi capitani. Per Vincenzo Nibali l'aiuto del team spagnolo potrebbe rivelarsi importantissimo. Ma ogni strategia o alleanza non avrà alcun peso se l'umano Nibali non ritroverà quello che gli è mancato nella 15ma tappa: la fortuna e la gamba. Intanto lo Squalo promette battaglia: "E' un distacco importante ma colmabile. Da domani andrò all' attacco - dice in conferenza stampa - si riparte con uno spirito battagliero, poi vediamo come rispondono le gambe".