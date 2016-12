Da Armani a Morricone, ecco i 17 ambasciatori di Roma 2024

Oltre alle personalità già citate, sono stati nominati ambasciatori anche Nerio Alessandri, Alberica Antinori, Guido Barilla e Marco Tronchetti Provera. E ancora lo chef Massimo Bottura, il maestro Riccardo Muti e Giuseppe Tornatore. “Le eccellenze tricolori scendono in campo al fianco di Roma 2024. Diciassette 'campioni', universalmente conosciuti e unanimemente apprezzati, ambasciatori del Made in Italy che ha scalato il mondo, conquistandolo - nel campo dell'impresa e dell'arte - fanno squadra per alimentare la grande sfida", si legge nel comunicato ufficiale del comitato organizzatore.



"La candidatura per il 2024 può concretizzare la voglia di rilancio della Capitale e di tutta l'Italia. Lo sport – affermano i neo ambasciatori - è uno strumento formidabile di crescita sociale, culturale e urbanistica. La candidatura è destinata a regalare una nuova prospettiva di sviluppo che dobbiamo perseguire senza paura. Con ottimismo, coraggio e passione".