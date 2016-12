Caso Schwazer: Sandro Donati denuncia minacce, la procura di Roma apre un'inchiesta

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, in merito alle minacce denunciate da Sandro Donati, l'allenatore del marciatore Alex Schwazer, dopo alcune sue rivelazioni sul doping. Donati oggi è stato sentito dal procuratore capo Giuseppe Pignatone per oltre un'ora. "Ho presentato un esposto - ha affermato all'uscita - sarà poi la procura a verificare se ci sono elementi per procedere".