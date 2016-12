Atletica, strepitoso Galvan: in finale col record italiano

Replicando il tempo fatto segnare lo scorso 25 giugno ai campionati italiani, Galvan ha battuto per soli due centesimi il polacco Rafal Omelko e si è regalato la prima finale della sua carriera e la prima per un azzurro dopo diverse edizioni degli Europei. Non era mai successo in Italia che un 400entista corresse per due volte un 45” basso con tanta, visibile confidenza e per questo le speranze di un oro nella finale di venerdì pomeriggio sono concrete: “Sono contento di essere arrivato tra i primi due - ha detto Galvan dopo la semifinale - penso di essere passato ai 200 più veloce rispetto agli Italiani. Per quanto riguarda domani sarà la mia prima finale europea, quello che viene viene, ma ho ancora una cartuccia per fare benissimo. Andrò a Rio e sono molto contento. Dopo Rieti è successo quel qualcosa che mi aspettavo da anni, dopo quello l’importante era mantenere la concentrazione“.