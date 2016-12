Atletica: Gatlin spaventa Bolt, vola 9"80 sui 100 metri

Justin Gatlin vola nei trials americani per le Olimpiadi di Rio. Ad Eugene, in Oregon, il 34enne velocista stampa il crono di 9"80 imponendosi in finale su Trayvon Bromell (9"84) e Marvin Bracy (9"98). Per Gatlin, olimpionico ad Atene 2004, si tratta della terza olimpiade dopo quelle del 2004 e del 2012. Aveva saltato Pechino 2008 per doping, positivo al testosterone nel 2006. Argento mondiale nel 2015 nei 100 e 200 metri, bronzo nei 100 ai Giochi del 2012 sarà il principale avversario di Usain Bolt che arriva comunque a Rio con un problema muscolare accusato ai trials giamaicani.