Tennis, Roland Garros: Vinci eliminata dalla Williams

foto SportMediaset 21:33 - Continua la corsa di Sara Errani al Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi, Sarita si riprende dopo aver accusato dolori allo stomaco sul 5-5 della prima frazione e batte la spagnola Carla Suarez Navarro per 5-7, 6-4, 6-3 volando ai quarti. Ora se la vedrà con la polacca Agnieszka Radwanska (6-2, 6-4 sulla serba Ana Ivanovic). Non è bastata una prestazione generosa a Roberta Vinci per superare Serena Williams, che si è imposta per 6-1, 6-3. - Continua la corsa dial. Sulla terra rossa di Parigi, Sarita si riprende dopo aver accusato dolori allo stomaco sul 5-5 della prima frazione e batte la spagnolaper 5-7, 6-4, 6-3 volando ai quarti. Ora se la vedrà con la polacca(6-2, 6-4 sulla serba Ana Ivanovic). Non è bastata una prestazione generosa aper superare, che si è imposta per 6-1, 6-3.

Buona comunque la prestazione della tarantina che è riuscita a vincere quattro game contro la Williams, numero uno del mondo e favorita per la vittoria finale, che nei tre turni precedenti ne aveva lasciati solo cinque in totale alle sue avversarie. Soddisfacente anche il bilancio generale considerando che per la prima volta è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale al Roland Garros e a consolidare il suo best ranking.