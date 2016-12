MotoGP: Dani Pedrosa pole da record al Mugello

E'che chiude al comando l'ultima mezz'ora di libere, primo step del. Il tempo dello spagnolo non è da record assoluto, ma l'1:48.028 firmato nellaè un segnale forte, da non sottovalutare nemmeno in vista della gara. Inoltre Dani sfoggia uno stile di guida che al bisogno si fa molto agguerrito ed efficace, ben sostenuto dalla ciclistica perfetta della sua. Detto che ancheè in gran forma e, dopo aver dominato il turno del mattino , si accoda con solo 85 millesimi di ritardo dalla Honda. Conbravi a tenere il passo, ma con 3-4 decimi di gap. Seguono più staccati, mentrechiude a quasi +1". Ma è una sessione di transizione, dove i piloti devono confermare il bilanciamento della moto e provare bene le gomme.Nelnon c'è invece storia per gli avversari, visto che sonoa prendersi le prime due posizioni, ovvero le uniche buone per accedere alla Q2. I due debuttanti di, erano infatti rimasti fuori dai 10 posti ad accesso automatico, a causa delle cadute che avevano condizionato le loro prove libere. Un peccato per, che nonostante una bella prestazione, non entrano di fatto mai in partita per l'accesso alla sfida finale.E' quindi un serpentone di MotoGP che esce subito dalla corsia box, per i 15 minuti decisivi. Con i big pronti a cercare il giro buono, facendo ben attenzione a non favorire chi segue con la propria scia. Al primo tentativo è dunqueche vola subito in testa, girando in 1:47.593, conalle spalle. Mentre cade, che però riesce a tornare velocemente ai box.si lancia già per il secondo tentativo, ma èche lo beffa sul traguardo sfruttando appunto la scia, e portandosi in terza piazza. E' ancorache ritocca il suo tempo, facendo la differenza alle due, firmando il giro della pole provvisoria in 1:47.226. Si migliora allora, che si torna in terza piazza. Spettacolareche, con la seconda moto, si porta fino al secondo posto. Sono istanti, secondi, frenetici. E mancaall'appello, solo 7° fino all'ultimo giro utile, quando si libera del traffico e piazza zampata decisiva. Anzi, non una zampata, ma un giro perfetto che gli vale un record di quelli che fanno curriculum.! Segue Lorenzo, che spinge forte e tiene la seconda posizione.completa quindi una prima fila molto coraggiosa. Beffato, ancora, Rossi che scatterà dalla settima casella per una gara difficile e in salita. Dove anche la tartaruga sul casco del Numero 46 dovrà mettere il turbo, per provare a prendere le "lepri" là davanti.