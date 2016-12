MotoGP, Jorge Lorenzo vola nelle libere del Mugello

- Il secondo turno di prove libere dellaalfinisce nelle mani delle, conche sotto la bandiera a scacchi firma l'1:48.375 che beffa, 2° per 34 millesimi.è 3° (+0.297), davanti a(Ducati, +1.002) ea (Honda, +1.008). Seguono le(+1.092) e(7°, +1.168), mentrechiude la top ten. Brutta caduta per, portato al centro medico per controlli.

Prove di qualifica per la MotoGP al Mugello, per un venerdì pomeriggio tutto fuochi d'artificio. Vista la lotta in pista, serrata e accattivante, tra Lorenzo e Rossi. Viste le due grandi botte prese da Marquez e Smith. Andando con ordine, i 341,6 km/h della M1 numero 99 aiutano Lorenzo a firmare il miglior tempo di giornata. Nonostante un asfalto ancora freddo, che ha costretti i piloti a fare molta attenzione nelle fasi di apertura di gas, in uscita di curva. Come ha sperimentato subito Rossi, autore del secondo tempo finale, dopo un turno dove i traversi e i "jolly" da pescare per non cadere non sono mancati. Valentino si è migliorato progressivamente, accendendo caschi rossi a ripetizioni, spingendo subito forte e iniziando a lavorare anche sulle gomme. Tenendo dietro la M1 del solito arrembante Crutchlow, staccato di 3 decimi.

Il tracciato toscano sembra dunque una pista Yamaha, visto che, con il quarto tempo, Hayden prende già 1 secondo dai primi. Detto che la Desmosedici precede di 6 millesimi la Honda di Pedrosa. Notizia da un lato incoraggiante per i fans delle rosse di Borgo Panigale, ma che in qualche modo celebra una giornata sotto le attese per la casa di Tokyo. Visto che in classifica le RC213V appaiono a singhiozzo: Dani è 5°, Bradl 8° e Bautista 11°. Tra l'altro con l'ART di De Puniet che si piazza in nona piazza, nonostante una velocità di punta di solo 322,4 km/h. Quindi occhio il meteo, che per la qualifica potrebbe fare qualche scherzo, mischiando ulteriormente le carte sullo schieramento.

Infine, Marquez paga il pegno del debuttante, finendo in terra in modo anomalo, perdendo l'anteriore in staccata e andando pericolsamente vicino al muretto a bordo pista. Una gran botta, nonché un bello spavento, ma per fortuna senza apparenti danni fisici importanti. Uno shock da cui però Marc dovrà riprendersi alla svelta per non perdere la scia dei primi.