Basket, semifinale gara-3: Siena-Varese 72-59

foto SportMediaset 22:59 - La Montepaschi Siena supera Varese in gara-3 della semifinale e si porta in vantaggio per 2-1 nella serie playoff. Al PalaEstra finisce 72-59 per la squadra di Banchi, che domina sin dal primo quarto (22-11) e chiude il primo tempo avanti di 19 punti (42-23). La Cimberio reagisce solo nell'ultimo quarto, quando ormai è troppo tardi. Le due squadre torneranno in campo sabato 1 giugno (sempre a Siena) per gara-4.

Siena ha sempre condotto la partita, a tratti dominando la scena. Alla palla a due Varese è più reattiva e con i canestri di Dunston e Sakota si porta avanti di quattro lunghezze (8-4 dopo 2'). La squadra di Vitucci però si ferma lì e i toscani con un contro parziale di 10-0, sigillato da una schiacciata dell'ex Kangur, si portano avanti di sei. Mentre la Cimberio perde palloni in quantità (ben 6 alla fine del primo periodo), e continua a vedere il canestro con il contagocce, la squadra di casa trae energia dalle triple di Moss e Janning per il +16 in avvio del secondo parziale (27-11).



Varese, con un sussulto, prova ad accorciare le distanze (27-17), ma Siena ha già il controllo della partita. Brown entra in gara a suon di triple e il vantaggio si amplia fino al +19 dell'intervallo (42-23). La storia del match non cambia nel terzo periodo: Varese con orgoglio prova ad avvicinarsi, ma il solo Dunston non può bastare. Siena rintuzza ogni tentativo avversario e chiude al 30' avanti di 21 punti grazie alla tripla di Kangur. Nei primi 7' del quarto parziale, Siena segna un solo canestro dal campo, Varese ne approfitta per ridurre sensibilmente il margine. Dal 64-42 del 33' si passa al 66-59 del 38', ma un gioco da tre punti di Brown chiude i conti. Moss per Siena e Dunston per Varese, entrambi con 17 punti, sono i migliori marcatori dell'incontro.