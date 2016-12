Basket, semifinale gara-3: Cantù accorcia le distanze su Roma

Cantù ritrova la vittoria sul parquet amico, ma a fine partita tira un sospiro di sollievo. Sul +12 a un minuto dal termine, la banda di coach Trinchieri rischia infatti l'ennesima rimonta e chiude con un vantaggio di 8 punti. Avvio sprint nel primo quarto per la Lenovo, che con un Aradori ispirato e un ritrovato Tyus chiude la prima frazione 20-14. Immediata la reazione della Virtus nel secondo quarto, che si chiude sul 35-32 per la squadra di casa.



Dopo l'intervallo tornano in cattedra i brianzoli, che si affidano soprattutto alla fase difensiva e riescono a tenere a distanza l'Acea (51-42). L'inizio dell'ultimo quarto è ancora tutto di Cantù. Trascinati da Mancinelli, i biancoblù accelerano e al 33' segnano il massimo vantaggio (57-42). Poi gli uomini di Trinchieri perdono lucidità e faticano a reggere il forcing finale della Virtus, facendo tremare il Pianella sul 77-71. A 30" dalla sirena Roma fallisce il colpo del -3 e Leunen e Aradori mettono poi in salvo il risultato dalla lunetta. Cantù risponde presente: gara-5 è assicurata.

IL TABELLINO DI CANTU'-ROMA 81-73