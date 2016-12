Matsushita, il Tourist Trophy 2013 fa la prima vittima

- Appena due giorni di prove e alsi piange già il primo morto di questa edizione numero 106. Una tragica normalità per la corsa motociclistica più estrema, che dal 1907 si corre sulle strade dell'Isola di Man. La notizia, purtroppo, non è la scomparsa di, ultimo di una serie di oltre duecento vittime del Mountain Course, un tracciato di 60 km tra muretti e marciapiedi da compiersi sino a sei volte, ma la sua storia.

Matsushita, 43enne giapponese di Saitama, in mattinata aveva festeggiato l'ingaggio per correre nella Supersport con una Suzuki del team Tyco, una delle più prestigiose squadre che partecipano alle corse su strada e al campionato inglese Superbike. La sua prima grande occasione per poter lottare con i migliori piloti della specialità. Un sogno che si avverava. Poi, poche ore dopo (al TT le prove si disputano nel tardo pomeriggio, le gare al mattino), la tragedia. "Siamo tutti devastati", ha commentato il manager del Tas Racing, Philip Neill, che aveva deciso di affiancare il nipponico alle stelle Guy Martin e Joshua Brooks.

Matsushita si è schiantato a Ballacrye, una delle sezioni più pericolose del percorso. E pensare che, a causa delle avverse condizioni meteo, gli organizzatori avevano deciso di limitare le prove a una sessione di un'ora non cronometrata. Insomma, non c'era alcun motivo per rischiare. "Non avrei mai pensato che un simile miracolo si sarebbe mai avverato. Non posso nascondere la mia eccitazione", aveva detto "Yoshi" commentando l'ingaggio per questa sfida definita "tremendamente fisica e mentale".

Matsushita era un pilota di buona esperienza, con un passato nell'endurance e dal 2009 al via del Tourist Trophy, dove nel 2011 ha conquistato un 5° posto nella gara riservata alle moto elettriche. Ma non è bastato a salvargli la vita, forse tradito dall'emozione per questa grande occasione di ritrovarsi in sella a un mezzo vincente e all'interno di un team ambizioso.