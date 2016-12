Tennis, Roland Garros: Nadal fatica all'esordio con il tedesco Brands

- Alesordio complicato perdetentore del torneo di Parigi dove ha trionfato per sette volte. Contro il tedesconumero 59 del mondo, lo spagnolo ha faticato cedendo all'avversario il primo set (prima volta nel primo turno di un torneo del Grande Slam) per 6-4 per poi rimontare aggiudicandosi gli altri tre per 7-6, 6-4, 6-3. Ora affronterà lo slovacco, che ha sfruttato il ritiro di Russell nel 4° set.

TORNEO MASCHILE: I RISULTATI

Tomas Berdych, n.5 del seeding, cede al francese Gael Monfils in cinque set infiniti: 7-6, 6-4, 6-4, 6-7, 7-5 in 4 ore di gioco. Fra le teste di serie, ottimo esordio di Tsonga (6) che supera agevolmente lo sloveno Bedene: 6-2, 6-2, 6-3. L'altro idolo di casa, Richard Gasquet (7), schianta Stakhovski in tre rapidi set: 6-1, 6-4, 6-3. Bene pure Nico Almagro (11), che cede il primo set del torneo ma alla fine prevale su Haider Maurer, austriaco, per 4-6, 6-4, 6-3, 6-3. Avanti pure Nishikori (13) e Cilic (10), mentre Feliciano Lopez vince il derby spagnolo con Granollers in cinque set dopo la sospensione di domenica per oscurità.

TORNEO FEMMINILE: I RISULTATI

Esordio in scioltezza per Maria Sharapova, seconda testa di serie, che ha eliminato la taiwanese Hsieh con un facile 6-2, 6-1. La vincitrice del 2011, la cinese Na Li (n.6), ha vinto al primo turno contro la difficile spagnola Medina Garriugues (6-3, 6-4). Agnieszka Radwanska (4), finalista dell'ultimo Wimbledon, batte 6-1, 6-1 l'israeliana Peer. Bene anche la Wozniacki (10): 6-3, 6-2 alla promettente inglese Laura Robson.