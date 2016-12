Morta Ingrid Visser: trovato il corpo in Spagna

foto SportMediaset 20:05 - Sono stati ritrovati in Spagna, presso Murcia, i corpi di Ingrid Visser, pallavolista olandese ex Minetti Vicenza, e del compagno Lodewijk Severein. La polizia non ha ancora confermato l'identità dei cadaveri ritrovati in una limonaia a dodici chilometri dalla cittadina. I corpi, semisepolti, sono stati individuati da cani poliziotto. L'alta statura dei cadaveri non lascia dubbi. La Federvolley spagnola ha diramato un comunicato di cordoglio. - Sono stati ritrovati in, presso, i corpi diex, e del compagnonon ha ancora confermato l'identità dei cadaveri ritrovati in una limonaia a dodici chilometri dalla cittadina. I corpi, semisepolti, sono stati individuati da cani poliziotto. L'alta statura dei cadaveri non lascia dubbi. Laha diramato un

La coppia era giunta a Murcia il 13 maggio per una visita in una clinica della fertilità. I due si erano allontanati dall'albergo con una vettura presa a noleggio. La macchina era stata ritrovata nel centro di Murcia. Amici e familiari della coppia non avendo più notizie avevano dato l'allarme. Anche l'ex calciatore Ruud van Nistelrooy, amico della coppia, si era attivato nelle ricerche distribuendo volantini.