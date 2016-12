Tennis, Roland Garros: Vinci al secondo turno

- Dopoancheconquista il pass per il secondo turno del. Sulla terra rossa di Parigi, la numero 15 del seeding ha superato la franceseper 6-3, 6-0 in 53' di gioco. Ora se la vedrà con la kazaka Voskoboeva. Bene pure, che soffre nel secondo set ma batte la resistenza del tedesco. Anon riesce la rimonta: vinceper 6-3, 6-3, 3-6, 0-6, 6-3.

"Sentivo molto questo esordio, anche se ero avanti nel punteggio non mi sono mai sciolta davvero - ha detto la Vinci in conferenza stampa - Sarà perché ultimamente ho perso qualche partita un po' bruttina, come quella con la Hampton la scorsa settimana a Bruxelles. Non dico che ho smarrito la fiducia, però è ovvio che devo ritrovare un livello più alto soprattutto a livello mentale, poi il tennis verrà da se'". Al secondo turno se la vedrà con la kazaka Voskoboeva, reduce dalle qualificazioni: "Parto favorita, è ovvio, ma devo fare molta attenzione. E’ alta, serve bene, magari gli spostamenti non sono il suo punto forte. Dovrò utilizzare molto il mio back...".

La truppa femminile perde per strada Karin Knapp, attesa dal primo turno più difficile. L'altoatesina combatte ma cede a Sloane Stephens (testa di serie n.17) per 6-2, 7-5. Si qualifica al secondo turno, invece, Francesca Schiavone. La Leonessa, che a Parigi è sempre a proprio agio, ha battuto l'ungherese Czink per 6-0, 7-6. Unico momento di panico nel secondo set, quando la milanese non ha sfruttato il vantaggio di 4-1 e ha finito per prevalere solo al tiebreak. Salta al secondo turno il derby con la Pennetta. Flavia infatti è stata eliminata dalla belga Flipkens in rimonta: 2-6, 6-4, 6-0 per la ventunesima forza del tabellone.

Fra gli uomini buon esordio di Fabio Fognini, accreditato della testa di serie n.27. L'azzurro gioca una partita attenta e non rischia quasi mai, salvo nel secondo set quando il mancino tedesco Andreas Beck lo costringe agli straordinari. Fabio, che a Parigi raggiunse addirittura i quarti nel 2011, al secondo turno affronterà il ceco Lukas Rosol. Un giocatore non da terra rossa, rimasto nella storia per aver eliminato Nadal lo scorso anno al primo turno di Wimbledon. Rosol, all'esordio, si è sbarazzato di Pere Riba, spagnolo, per 6-3, 6-4, 6-4.