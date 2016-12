foto SportMediaset 23:21 - E' Mark Cavendish, con il tempo di 5 ore e 30 minuti, il vincitore dell'ultima tappa del Giro d'Italia, da Riese Pio X a Brescia. Il britannico si è aggiudicato anche la classifica a punti. Finale in volata, con Cavendish che ha preceduto sul traguardo l'italiano Sacha Modolo.Passerella finale per la maglia rosa VIncenzo Nibali, che in classifica generale ha preceduto il colombiano Rigober Uran e l'australiano Cadel Evans. - E' Mark, con il tempo di 5 ore e 30 minuti, il vincitore dell'ultima tappa del Giro d'Italia, da Riese Pio X a Brescia. Il britannico si è aggiudicato anche la classifica a punti. Finale in volata, con Cavendish che ha preceduto sul traguardo l'italiano.Passerella finale per la maglia rosache in classifica generale ha preceduto il colombiano Rigober Uran e l'australiano Cadel Evans.

NIBALI: "CORONATO IL SOGNO DI UNA VITA" "E' stata un'emozione unica tutta quella gente per me. Mi sono goduto questa tappa, è stato molto bello, ma sono impressione per avere visto tutta quella gente in strada. Questa vittoria è il coronamento del sogno di una vita. Mia moglie Rachele è stata molto importante, come i miei genitori. Vederli qui è stato molto commovente" Queste le parole del vincitore del 96esimo giro d'Italia all'arrivo a Brescia.