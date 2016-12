F1, a Monaco esce il numero di Rosberg

- Emozioni e incidenti a Montecarlo nelsesta tappa del Mondiale di F1. Alla fine si è imposto il poleman(Mercedes), che ha preceduto le Red Bull di Sebastian Vettel, secondo e sempre leader, e Mark Webber. Quarto Hamilton (Mercedes), davanti a Sutil (Force India). Solo 7°(Ferrari). Paura per Massa, andato a sbattere come sabato, e per Maldonado, la cui uscita ha costretto a un secondo via dopo 46 giri.

Così, a 30 anni esatti dalla vittoria di papà Keke, nel 1983 alla guida di una Williams, un altro Rosberg è tornato sul gradino più alto del podio della prestigiosa corsa del Principato. E lo ha fatto alla grande, conquistando da dominatore il suo secondo successo della carriera. Un dominio iniziato fin dalle prove e poi proseguito in gara, senza mai guardarsi indietro e rimanendo freddo anche quando la safety car è entrata due vole in pista oppure quando è stata esposta la bandiera rossa, costringendo a una seconda partenza.

Nulla hanno potuto gli altri. A partire dalla coppia Red Bull, che pure è stata protagonista di una domenica positiva. Soprattutto Vettel ha portato a casa punti pesantissimi per la classifica considerando che tutti i più immediati inseguitori gli sono arrivati alle spalle. Buona parte del merito del suo podio, ma anche di quello di Webber, va agli uomini del box, meccanici e muretto, perfetti nell'unica sosta prevista sul toboga monegasco al momento dell'uscita della prima safety, e grazie ai quali le due "lattine" sono riuscite a passare davanti al vero sconfitto della giornata: Lewis Hamilton. L'inglese non solo ha dovuto chinare la testa davanti al compagno di squadra, ma si è visto sfilare anche quel piazzamento da "top 3" che la Mercedes era stata in grado di mettergli su un piatto d'argento.

Se Hamilton non ha riso, di sicuro si è pianto in casa Ferrari. Le avvisaglie di un GP da dimenticare si erano già avute al sabato, ma in gara è andata decisamente peggio. Alonso non è mai stato in grado di lottare con i suoi abituali rivali e alla fine si è ritrovato dietro anche a Sutil e con Vergne e Di Resta alle calcagna, dopo essersi visto superare pure da Perez e Button (sesto). Peggio è andata a Felipe Massa che dopo essere partito dall'ultima fila a causa dell'incidente di sabato e aver faticato a recuperare posizioni nella prima parte di gara, è finito ancora al centro medico dopo aver ripetuto la stessa uscita di pista sempre alla curva della Santa Devota . Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per lui.

Per il resto, ad animare un trenino noioso è stato Sergio Perez, i cui sorpassi al limite del regolamento hanno messo nei guai soprattutto Kimi Raikkonen, che dopo un duro "gomma a gomma" è stato costretto a fermarsi con la posteriore sinistra bucata quando era quinto. Alla fine il finlandese è riuscito a strappare un punticino grazie a due ultimi giri a vita persa dal 14° posto. Per contro, lo stesso Perez è stato punito dalla sorte, finendo la sua corsa a bordo pista con la sua McLaren che lo ha appiedato. Questo GP di Monaco non si è fatto mancare nulla, comunque, compresa una bandiera rossa che ha costretto a una seconda partenza dietro alla safety-car. Colpa di Chilton, che ha tagliato la strada a Maldonado, mandando il venezuelano a sbattere contro le barriere, finite poi in mezzo alla pista, e costringendo all'interruzione della corsa, ripartita dopo venti minuti. Per il tamponamento a Ricciardo, che ha richiesto l'ingresso della safety car, Grosjean sarà invece retrocesso di dieci posizioni sulla griglia del GP del Canada.

LA CLASSIFICA DEL GP DI MONACO