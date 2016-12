Nba, playoff: gli Spurs vedono la finale: 3-0 su Memphis

foto SportMediaset 10:40 - Prosegue spedito il cammino degli Spurs verso la finalissima Nba. Come in gara-2, San Antonio batte Memphis all'overtime 104-93 e porta a casa un successo pesantissimo in vista del raggiungimento della finalissima. Avanti ora 3-0 nella serie, gli Spurs hanno espugnato il campo dei Grizzlies grazie a una prestazione maiuscola di Tim Duncan (20 punti) e all'ispiratissimo Tony Parker (24 punti, 10 rimbalzi e 5 assist). - Prosegue spedito il cammino degliverso la finalissima. Come in gara-2,e porta a casa un successo pesantissimo in vista del raggiungimento della finalissima. Avanti ora 3-0 nella serie, glihanno espugnato il campo deigrazie a una prestazione maiuscola di(20 punti) e all'ispiratissimo(24 punti, 10 rimbalzi e 5 assist).

Gli Spurs espugnano il campo dei Grizzlies al termine di una gara combattuta dal primo all'ultimo punto con Mike Conley (20 punti per lui) che ha sulla sirena il pallone per chiudere l'incontro a favore dei padroni di casa. Ma il ferro gli dice di no e la partita va dunque all'overtime sul punteggio di 86-86. Il supplementare è un dominio degli Spurs. Il parziale di 18-7 lascia poco scampo ai Grizzlies che potranno giocarsi le ultime speranze tra 2 giorni in Gara 4 sul parquet amico di Memphis.