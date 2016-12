Basket: Siena batte Varese nella prima gara di semifinale

foto SportMediaset

23:31

- Siena apre la serie di semifinale con Varese sbancando il PalaWhirpool per 80-72. Gara equilibrata fino alla volata finale, nella quale i Campioni d'Italia allungano interrompendo il continuo equilibrio.autentica spina nel fianco della squadra che ha chiuso in testa la regular season, per l'occasione in campo in bianconero per celebrare la Mobilgirgi anni Settanta. La sfida si ripeterà a Varese martedì.