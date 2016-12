Monaco, Alonso: "Passo indietro in qualifica, ma in gara può succedere di tutto"

foto SportMediaset 16:24 - Attapirato come non lo si vedeva da tempo, Fernando Alonso analizza con lucidità il sesto posto nelle qualifiche di Monaco: "Abbiamo fatto un passo indietro rispetto a giovedì - dice -, oggi eravamo noni o undicesimi. A causa forse delle temperature e del settaggio abbiamo peggiorato". Il pilota della Ferrari però non si arrende: "Domani - spiega - la gara sarà difficile, ma tutto può succedere. Dobbiamo sfruttare tutto, safety-car compresa". - Attapirato come non lo si vedeva da tempo,analizza con lucidità il sesto posto nelle qualifiche di: "Abbiamo fatto un passo indietro rispetto a giovedì - dice -, oggi eravamo noni o undicesimi. A causa forse delle temperature e del settaggio abbiamo peggiorato". Il pilota dellaperò non si arrende: "Domani - spiega - la gara sarà difficile, ma tutto può succedere. Dobbiamo sfruttare tutto, safety-car compresa".

Lo spagnolo è già concentrato sulla gara: "E' difficile non partendo dalle prime file, ma qui tutto può succedere. Abbiamo visto che la partenza qui è molto delicata, lo abbiamo visto negli anni scorsi come anche in GP2 venerdì. Dovremo essere superconcentrati per poter sfruttare ogni eventuale possibilità".