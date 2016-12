F1, a Monaco doppietta Mercedes in qualifica: Rosberg beffa Hamilton

La sesta piazza in griglia, con il tempo di 1:14.824, non soddisfa Alonso e la Ferrari. Un passo indietro rispetto a giovedì dove la Rossa sembrava essere molto più competitiva. Sono cambiate le condizioni e con una pista fredda e umida Nando non è riuscito a spingere al massimo. Sarà una gara tutta in salita. A Monaco un buon piazzamento in griglia è fondamentale per costruire un risultato importante la domenica. Lo sapeva e lo sa Alonso, che per sorridere potrebbe pensare allo scorso anno quando partì sesto e concluse terzo conquistando la vetta del Mondiale.

Decisamente diverso l'umore in casa Mercedes dove si festeggia un record tutto nuovo: quattro pole position consecutive. Prima Hamilton (Cina), poi le tre perle di Rosberg (Bahrain, Barcellona e appunto Monaco). Risultati in qualifica che poi non hanno portato a grandi risultati in gara per colpa del degrado delle gomme. Ma per le strade del Principato si può sperare e sognare un risultato diverso. Il passo gare della due monoposto argento è ancora deficitario, ma qui sorpassare per gli altri è difficile. Trenta anni fa a Monaco vinceva Keke Rosberg, domani potrebbe essere il turno del figlio Nico. Segni del destino per scrivere un'altra pagina di storia della Formula 1.

Dietro le Mercedes, ecco le Red Bull che si sono prese la seconda fila. Vettel ha limitato i danni andandonsi a prendere la terza piazza in griglia davanti al compagno Webber. Lotus, invece, in chiaro e scuro. Sorrisi "forzati" per la quinta posizione di Raikkonen, amarezza e delusione per l'eliminazione di Grosjean in Q2, 13.esimo. Applauso ai meccanici che sono riusciti a far disputare le qualifiche al francese dopo il botto delle terze prove libere. Infine si rivedono le McLaren con Perez (7°) e Button (9°) in Q3.