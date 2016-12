Basket: Olimpia-Scariolo, è finita consensualmente

foto SportMediaset 12:52 - E' finita. Sergio Scariolo non sarà più il coach dell'Olimpia Milano. L'EA7 ha comunicato la decisione consensuale di non proseguire il rapporto in scadenza il 30 giugno 2013. L'allenatore ha commentato: "Non abbiamo raggiunto gli obiettivi e mi assumo la responsabilità. Ora giusto che ci provi qualcun'altro". Per il sostituto circolano già diversi nomi, ma in pole position c'è Frank Vitucci, attuale tecnico di Varese. - E' finita.non sarà più il coach dell'. L'ha comunicato la decisione consensuale di non proseguire il rapporto in scadenza il 30 giugno 2013. L'allenatore ha commentato: "Non abbiamo raggiunto gli obiettivi e mi assumo la responsabilità. Ora giusto che ci provi qualcun'altro". Per il sostituto circolano già diversi nomi, ma in pole position c'è, attuale tecnico di

Il nuovo coach verrà deciso dal presidente Proli che stima molto anche il coach della Nazionale Pianigiani, ma Petrucci lo vorrebbe full time. In corsa anche Trinchieri, tecnico di Cantù e della nazionale greca. Il contratto di Scariolo scadeva come detto il 30 giugno e c'era un opzione per il rinnovo da esercitare al massimo entro il 30 aprile.