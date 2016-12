foto SportMediaset

18:10

- La notizia della positività di Daniloha subito fatto il giro del mondo. Il ciclista abruzzese, recidivo dopo il precedente nel 2009 sempre durante la corsa rosa, è finito nel mirino anche di(7 Tour revocati per doping) che via Twitter bacchetta l'italiano. "Premesso che sull'argomento ho zero credibilità - scrive il texano -, non posso fare a meno di pensare. Davvero Di Luca? Sei fottutamente stupido?".