Strage di Boston, si correrà l'ultimo miglio della maratona

A migliaia di corridori era stata negata la possibilità di tagliare il traguardo della maratona di Boston quando nella città scoppiarono due ordigni e con loro il panico. Come si dice in questi casi "The show must go on", ma stavolta non è una frase di freddo cinismo. Sabato, così, in oltre duemila percorreranno l'ultimo miglio del percorso con partenza dal luogo delle esplosioni, per ricordare le vittime della strage.

Non ci sarà nessun segnale di partenza, nessun cronometraggio. Al traguardo, non ci saranno palloncini o cerimonia di chiusura. Una volta che i corridori attraverseranno la linea gialla e blu del traguardo sulla Boylston Street, i partecipanti saranno invitati ad andare a mangiare e a fare shopping per sostenere le associazioni che lavorano a favore delle vittime dall'attacco. Le strade saranno chiuse per l'evento e gli organizzatori assicurano che ci sarà una forte presenza di polizia su tutto il breve percorso.