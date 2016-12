Giro shock: Di Luca positivo all'Epo

foto SportMediaset Correlati Armstrong a Di Luca: "Stupido'"

Maltempo: annullata la 19a tappa 11:47 - Nemmeno il tempo di metabolizzare Giro d'Italia è stato travolto dall'ennesimo scandalo doping. A finire nella rete dei controlli è stato Danilo Di Luca. Il 37enne corridore abruzzese della Vini Fantini-Selle Italia è stato trovato positivo all'Epo dopo un test a sorpresa. Immediata la sua esclusione dalla corsa rosa. "Non me l'aspettavo, è stata una sorpresa per me, sono deluso", ha detto Di Luca. - Nemmeno il tempo di metabolizzare la cancellazione per neve della 19.a tappa , che ilè stato travolto dall'ennesimo scandalo doping. A finire nella rete dei controlli è stato. Il 37enne corridore abruzzese della Vini Fantini-Selle Italia è stato trovatodopo un test a sorpresa. Immediata la sua esclusione dalla corsa rosa. "Non me l'aspettavo, è stata una sorpresa per me, sono deluso", ha detto Di Luca.

"Faremo le controanalisi - ha aggiunto il corridore - Ora penso solo a stare tranquillo". Di Luca è stato risultato positivo all'Epo a un esame il 29 aprile a casa sua. Il "killer di Spoltore" adesso rischia la radiazione, per via della recidività. Infatti, era già stato trovato positivo al Cera durante un controllo al Giro d'Italia del 2009 e squalificato due anni (rioentro nell'ottobre 2010). A Di Luca, in quella circostanza, erano state revocate le vittorie di tappa e il secondo posto in classifica. Nel 2007, dopo la vittoria al Giro d'Italia, Di Luca era stato squalificato per tre mesi nell'ambito dell'operazione denominata "Oil for Drugs", a causa della frequentazione con il medico Carlo Santuccione.

SCINTO: "DI LUCA LICENZIATO, IO NON LO VOLEVO" "Con me il signor Danilo Di Luca ha chiuso. Cosa avrei dovuto fare? L'ho licenziato". Lo ha detto Luca Scinto, direttore sportivo della Vini Fantini-Selle Italia, dopo avere appreso la notizia della seconda positività del corridore abruzzese. "Secondo me, si tratta di gente malata, che non si rende conto della realtà della vita - aggiunge -. Io Di Luca in squadra non l'ho mai voluto, l'ha scelto lo sponsor e adesso se ne assuma le responsabilità".