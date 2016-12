F1: Nico Rosberg domina le prove libere di Monaco

La stella d'argento delle Mercedes scintilla tra gli yacht parcheggiati a bordo "pista", mentre Rosberg autografa una giornata di cui è dominatore assoluto. Con Hamilton pronto a sfruttare una monoposto già molto ben bilanciata, spinta al limite per completare una prima fila virtuale e mettere pressione alla concorrenza. Tanta pressione, visto che questa volta le Mercedes si sono subito distinte anche sul passo di gara; mostrando ancora un potenziale velocistico pericolso, ma soprattutto una notevole efficacia nell'usura controllata delle gomme.

Occasione ghiotta per il duo Rosberg-Hamilton che sogna già di celebrare una gara "argentata". Ma le strade del Principato sono ben note per le loro insidie. Quindi passaggi stretti, barriere da cui tenersi lontani, ma anche un'aderenza dell'asfalto che varia progressivamente, aumentando in modo anomalo durante tutto il weekend (lungo) di gara. Per questo la Ferrari ha fatto subito strategia, puntanto per prima cosa sull'efficacia nel giro veloce più che in altre piste. L'obiettivo del team del Cavallino è quello di trovare un equilibrio di base che possa premiare la velocità, senza penalizzare troppo il passo di gara.

Operazione non facile, ma che per il momento ha permesso a entrambi i piloti in rosso di tenere la coda delle Mercedes. Anche se resta qualche dubbio sulle prestazioni degli avversari. Quindi la Lotus, apparsa molto consistente sul passo, come dimostra il settimo tempo di Grosjean (nonostante un incidente che ha provocato una breve bandiera rossa per la rimonzione dell'auto) capace di avvicinarsi facilmente a Raikkonen. Detto che Kimi è una garanzia tra i cordoli di Monaco e potrebbe riservare sorprese importanti in qualifica. Mentre sembrano meno in forma le Red Bull, che potrebbero però aver nascosto qualche asso nella manica. Dato che la prestazione di Webber è in linea con quella delle Ferrari, mentre il nono posto di Vettel non rispecchia il suo potenziale.

Saranno quindi ancora le gomme l'ago della bilancia della corsa di domenica, anche se questa volta i pit-stop previsti saranno solo uno o due. Una scelta che dovranno fare gli ingegneri dei vari muretti box, mentre i piloti saranno impegnati nelle attività promozionali del classico venerdì glamour di Montecarlo. Giusto il tempo di firmare qualche autografo e scattare un paio di foto, prima di tornare in macchiana, chiudere la visiera e dare la caccia alla pole position più importante dell'anno. Quella che spesso vale anche un biglietto vip per la vittoria.