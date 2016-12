Playoff Basket, Siena implacabile: EA7 ancora fuori

- Niente da fare per. Dopo aver cullato il sogno di eliminare i campioni d'Italia dideve arrendersi allo strapotere dellae dare l'addio ai playoff. In, infatti,gioca una gara semplicemente perfetta e chiude la serie con un perentorio 90-80 sul parquet di Milano. In semifinale Siena se la vedrà adesso controche ha eliminato la

A trascinare i campioni d'Italia è stato un super Daniel Hackett, capace di mettere a referto 25 punti e 6 assist (8 su 15 dal campo, 8 su 9 dalla lunetta, +10 di valutazione): l'Olimpia non è riuscita ad arginare le penetrazioni offensive dell'ex Pesaro, che ha creato sconquassi nella retroguardia avversaria. Per Siena anche 17 punti a testa per Sanikidze e Brown, 14 per Moss. All'Olimpia non sono bastati i 18 di Langford e 17 di Breme.

Siena, sotto 2-0 e poi 3-2, espugna il Forum per la prima volta nella serie e si qualifica per le semifinali, dove affronterà Varese. L'altra semifinale vedrà di fronte Cantù e Roma. Dopo l'eliminazione nel primo turno delle Final Eight di Coppa Italia e la mancata qualificazione alle Top 16 di Eurolega, Milano chiude con un'altra cocente delusione l'ennesima stagione da dimeticare.