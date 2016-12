Giro d'Italia: Visconti fuga pazzesca e tenuta da cronoman a Vicenza

Doveva essere il giorno di Pippo Pozzato, quarto oggi al traguardo, preceduto da Navardauskas e Mezgec dopo la volata per il secondo posto e invece la copertina va per la seconda volta a Giovanni Visconti. Come da copione gli attaccanti di giornata Rubiano Chavez, Belkov, Dockx, Belisol e Durbridge si sono mossi sin da subito, ma la loro azione non si è rivelata mai decisiva, visto che il gruppo non li ha mai lasciati scappare.

Si è arrivati così all'utlima salita, quella della Crosara, con tutto ancora in gioco: il primo a rompere gli indugi è stato Danilo Di Luca, prima che un sorprendente Giovanni Visconti lo riprendesse e scollinasse da solo al Gpm di quarta categoria. L'andatura sostenuta con cui è stata affrontata la salita ha estromesso dalla lotta per la tappa Mark Cavendish e Elia Viviani, mentre il gruppo dopo la salita, forse colpevolmente o forse senza interesse, non si è organizzato per recuperare la testa della corsa. Se a ciò si aggiunge la strepitosa forma di Visconti, che ha affrontato gli ultimi chilometri come una crono, ecco servito l'epilogo ormai ineluttabile.

LA CLASSIFICA DI TAPPA

LA CLASSIFICA GENERALE