Nba: San Antonio batte ancora Memphis e vola sul 2-0

- Dopo la nettissima vittoria di gara-1 glisapevano che in gara-2 si sarebbero trovati di fronte deitotalmente diversi e così è stato. Solo che i neroargento non hanno tremato e si sono imposti per 93-89, dopo un tempo supplementare portandosi sul 2-0 nella serie di finale della Western Conference Nba. San Antonio ha 17 punti da Duncan e 15 con 18 assist da Parker; ai Grizzlies non bastano i 18 punti ciascuno di Conley e Pondexter

San Antonio domina il primo tempo e chiude avanti 46-31 e anche nel terzo periodo sembra in controllo: al 36' il tabellone dell'AT&T Center dice ancora +12 per i padroni di casa (76-64). Nel quarto ed ultimo quarto però i Grizzlies rimontano come sempre grazie alla loro difesa: sotto 83-75 a 5' dal termine, Memphis accorcia con una tripla di Pondexter, poi Tony Allen segna due liberi e infine Mike Conley si inventa un clamoroso tiro da centro area che vale la parità sull'85-85 e chiude un parziale di 10-2. Con poco più di 10" da giocare San Antonio ha l'ultima chance ma Tim Duncan fallisce il difficile tiro della vittoria.

Si va così all'overtime dove regna l'equilibrio: gli Spurs però vengono presi per mano dal loro asso, Tim Duncan, che segna due canestri in fila e firma l'allungo sul 91-87. Sul possesso successivo Bayless fa -2, poi Tony Parker segna uno solo dei due liberi e lascia un'altra chance ai Grizzlies. E' ancora Bayless a prendersi la tripla del possibile pareggio ma sbaglia totalmente il tiro e così la squadra di Popovich può tirare un lungo sospiro di sollievo. San Antonio ha 17 punti da Duncan e 15 con 18 assist da Parker; ai Grizzlies non bastano i 18 punti ciascuno di Conley e Pondexter e le doppie doppie di Randolph, 15+18 rimbalzi, e Marc Gasol, 18+14. Sabato notte è in programma gara 3 a Memphis.