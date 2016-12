Basket, playoff: Roma e Cantù in semifinale

- La prima semifinale del campionato di A, in programma già da venerdì, sarà quella fra. Al termine di gara-7, la Virtus batte agevolmente in casacon il punteggio di. Decisivo il terzo quarto, in cui la Trenkwalder segna appena 8 punti. Per l'Acea spiccano i 16 di Lawal. Nell'altra "bella"espugnae condanna la Dinamo in un finale da infarto: finisceper gli ospiti con 20 punti di Ragland.

Dura due quarti la partita di Reggio Emilia al PalaTiziano. La Trenk è troppo dipendente da Cianciarini (23 punti con 9/13 al tiro) e mette insieme solo 4 assist nell'arco dei 40'. Nel terzo periodo resta addirittura al palo per 5', prima di una tripla di Bell e poco altro: Roma può allungare fino al 57-42 dell'ultimo intervallo corto. Nel finale l'Acea controlla senza troppi patemi. Solita prova di Datome con 15 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate. L'azzurro è assistito alla grande da Goss (15), Lawal (oltre ai 16 anche 7 rimbalzi) e Jordan Taylor. Dopo un avvio della serie difficoltoso, in cui ha subito perso il favore del campo e si è ritrovata sotto 2-1, la Virtus vola in semifinale dove si giocherà l'eventuale gara-7 in casa.

Per la prima volta nella serie fra Sassari e Cantù salta il fattore campo. Succede in gara-7, che la Lenovo conquista in un Palaserradimigni pieno e caldissimo. La squadra di Trinchieri ubriaca i sardi con un avvio devastante (2-18). La Dinamo prova a ricucire, tocca il -3 (35-38) nel secondo quarto, ma non rientra mai del tutto. Ragland è un enigma e dopo l'intervallo Mazzarino e Leunen, a suon di triple, spediscono il Banco addirittura a -12 (68-80). La Lenovo s'inceppa però a metà dell'ultimo quarto e consente a Sassari di rientrare e mettere la testa avanti prima con Vanuzzo e poi con Brian Sacchetti (95-94). Il finale è incandescente: Ragland fa 2/2 ai liberi, Vanuzzo sbaglia la tripla del successo e Tyus va in lunetta con 2" da giocare. Basterebbe sbagliare il secondo per far scorrere il cronometro, ma l'americano fa centro (95-97) lasciando a Sassari il tiro da tre della vittoria: Sacchetti lo manda sul ferro e il Banco è fuori dopo una stagione esaltante (2° posto in stagione regolare). Per Sassari chiudono a 18 punti Travis Diener e Thornton, per Cantù sette uomini in doppia cifra (Brooks 13, Aradori 12).