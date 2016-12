Giro d'Italia: Intxausti volata irresistibile sul traguardo di Ivrea

- Nella 16esima tappa dail Giro torna in Italia dopo lo sconfinamento in Francia: la gara, caratterizzata da una serie di scatti e contro scatti negli ultimi chilometri, ha vistoavere ragione di. Il terzetto è arrivato a giocarsi la vittoria dopo aver staccato il gruppo maglia rosa in una volata negli ultimi 500 m:

E' crollato Mauro Santambrogio, arrivato al traguardo con 2' 23'' di ritardo. Il ciclista della Vini-Fantini è andato in crisi sull'ultima salita di tappa e ha perso così due posizioni in classifica generale, scavalcato da Scarponi e Niemiec. Vincenzo Nibali sempre in rosa non dà nessun segno di cedimento, anzi negli ultimi chilometri ha pure attacato in discesa andando a riprendersi i fuggitivi di turno Samuel Sanchez e Carlos Betancourt. Da parte sua anche Evans è riuscito a stare con i migliori e posticipa al clou delle prossime tappe la bagarre della 96.ma edizione del Giro d'Italia.