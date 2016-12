Basket, playoff: Siena batte Milano, si va a gara-7

- Non finisce mai la serie fra: la Montepaschi si aggiudicain casa e costringe l'Emporio Armani alla "bella", che si disputerà mercoledì al Forum di Assago. I toscani vinconodopo aver dominato il primo tempo (40-27) e sofferto il rientro ospite fino al -1 nell'ultimo quarto. Decisivo il finale di un immenso Hackett, che chiude con 18 punti e 5 assist. A Milano non bastano Gentile (18) e Bourousis (16).

Si conferma il fattore campo anche al Palaestra. Su 23 sfide di playoff fin qui disputate, le squadre di casa hanno vinto 20 volte. La Mens Sana non fa eccezione anche nel secondo tempo fa di tutto per complicarsi la vita. Milano parte forte con i due greci e si trova 7-14 ma il secondo fallo di Bourousis (entra Radosevic, per Mensah Bonsu affaticamento muscolare) la inchioda. Siena allunga fino al +13 con un parziale di 21-6, mentre l'Olimpia perde una miriade di palloni e non trova conforto da Langford e Hairston. La Montepaschi ha un grande Carraretto, anche se i numerosi errori al tiro non le permettono di allungare a dismisura. Il protagonismo eccessivo degli arbitri incattivisce la partita e non si segna quasi mai.

Milano negli spogliatoi si ricompatta, mette insieme un terzo quarto da 24-15 con Bourousis ancora protagonista (ma in panchina al 30' con 4 falli). I toscani si aggrappano alle invenzioni di Daniel Hackett, che porta gli avversari vicino al canestro e li batte automaticamente. L'Olimpia risale fino al -3 con una tripla di Green e addirittura a -1 con l'unico canestro dal campo di Melli a inizio quarto quarto e successivamente con Gentile. Poi s'inceppa di nuovo in attacco e cinque punti filati di Hackett la condannano sul 68-61. Langford sbaglia dalla lunetta e l'Olimpia non torna mai a meno di due possessi di distanza, con Hackett (sempre lui) bravo a chiudere dalla lunetta. Mercoledì si torna al Forum: Varese, prossima avversaria di una delle due, se la gode in poltrona.