Quarti Playoff: niente da fare per Roma e Sassari. Si va a gara-7

foto SportMediaset 00:17 - Tutto da rifare per Roma e Sassari. Fallito il primo match point per l'accesso alle semifinali. Reggio Emilia e Cantù non demordono e portano la serie a gara-7, in programma martedì in terra sarda e nella capitale. Match spettacolare quello tra la Trenkwalder e l'Acea Roma, con i padroni di casa protagonisti nella seconda metà di una rimonta incredibile per il 91-82 finale. Nell'altra sfida Cantù piega Sassari 87-84 guidata da un super Aradori.

IMPRESA REGGIO EMILIA: CHE RIMONTA ALL'ACEA ROMA (91-82) Servirà l'ultimo atto, il settimo, martedì sera a Roma, per decidere chi tra l'Acea e la Trenkwalder passera' alle semifinali scudetto. Reggio Emilia pareva sul baratro a metà di questa sesta partita, sotto di sedici all'intervallo, nervosa e tramortita dalle percentuali romane, invece ha trovato energia e entusiasmo per vincerla con un finale a velocità doppia. Tra gli eroi, per una volta, un italiano di belle speranze: a suonare la carica e' stato Riccardo Cervi, un po' scomparso in questi playoff, che in 16 minuti in campo ha prodotto un +17 di plus/minus. Calvani, invece, veleggiava tranquillo nei primi due quarti. Cinque triple romane nei primi dieci minuti (con Jones infallibile), poi il solito Datome (7/11), avevano confezionato un rassicurante +16 (29-45), ritoccato a +18 alla prima azione della ripresa. Ma dagli spogliatoi è uscita una Trenk completamente diversa: Brunner, Antonutti e Bell hanno alzato i ritmi, Roma li ha tenuti finché ha potuto, poi nel finale di quarto ha mollato, incassando un 10-0 coinciso con l'entrata in campo di Cervi. Ritornata a contatto, Reggio ha atteso fino al 35' (75-73) per sorpassare con una tripla di Cinciarini (5/12, 7 assist e attributi da nazionale), ma al 38' era ancora sotto (77-78). Sull'82-82 in dirittura d'arrivo a sparigliare sono stati due protagonisti inattesi: una schiacciata di Cervi e una tripla di Jeremic, unico canestro della sua partita, quanto mai provvidenziale. Lì Roma ha alzato bandiera bianca.