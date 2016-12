Nadal re di Roma, Federer steso in poco più di un'ora

foto SportMediaset Correlati Le foto del trionfo di Nadal 10:08 - Finale senza storia agli Internazionali Bnl d’Italia tra Rafa Nadal e Roger Federer. Lo spagnolo domina dal primo punto e stende lo svizzero in poco più di un'ora, conquistando il settimo titolo al Foro Italico. Secco il punteggio a favore del campione di Manacor, che vince 6-1, 6-3. Mai in partita invece Federer, che frana sotto i colpi dell'avversario e perde la trentesima sfida in carriera con lo spagnolo. - Finale senza storia aglitra. Lo spagnolo domina dal primo punto e stende lo svizzero in poco più di un'ora, conquistando il. Secco il punteggio a favore del campione di Manacor, che vince 6-1, 6-3. Mai in partita invece Federer, che frana sotto i colpi dell'avversario e perde la trentesima sfida in carriera con lo spagnolo.

Il "Re" stecca agli Internazionali d'Italia. Contro Nadal, a Roma entra in campo la brutta copia del campione svizzero e va in scena una delle finali meno combattute di sempre del torneo. Lo spagnolo impone il suo gioco fin dai primi scambi, mettendo subito Roger alle corde. In vista del Roland Garros, sulla terra di Roma Rafa mostra il meglio del repertorio, colpendo forte e profondo. Costretto a difendersi, Federer invece non trova il giusto ritmo e i vincenti per contrastare il forcing dello spagnolo, che gioca sul velluto.



Primo set tutto in discesa per il sette volte campione di Roma, che lascia all'avversario soltanto un game. Stesso film anche nel secondo set, che si chiude sul 6-3 con un piccolo moto d'orgoglio dello svizzero nelle battute finali che gli evita la figuraccia del doppio 6-1. Troppo poco per Roger, ordinaria amministrazione invece per Nadal, che ora si porta sul 20-10 nella personale sfida con Federer.