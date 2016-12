MotoGP: Dani Pedrosa trionfa a Le Mans

La pioggia caduta sul tracciato di Le Mans regala a Dovizioso la partenza della vita. La Ducati 04 scatta alla grande e si porta al comando del gruppo. Lorenzo e Pedrosa si accodano, mentre Bradl deve vedersela con Hayden e Iannone! Resta settimo Rossi, che dopo un paio di curve di assestamento si mette modalità motoscafo e inizia a risalire posizioni. Marquez naviga a centro gruppo, mostrando sulle prime una tensione in sella che poco si addice alla guida dolce e "rilassata", necessaria per essere efficaci sul bagnato.

Dovizioso fatica ad allungare sul gruppo e Pedrosa capisce che è arrivato il momento di passare Lorenzo, andando subito a prendere anche il ducatista. Dani infila Andrea che prova a rispondere, ma lo spagnolo ne ha di più. Si guida sulle uova e Marquez firma un lungo, restando in pista per un pelo. Questione di esperienza, come quella che consente a Valentino di ritrovare la coda dei primi quattro, tirandosi dietro anche Crutchlow. E sbaglia Pedrosa che perde il posteriore girando largo. Quanto basta per farsi riprendere da Dovizioso che si riporta al comando. I primi quattro sono compatti, Rossi vede Lorenzo in difficoltà e lo infila senza troppe difficoltà. Manovra imitata immediatamente anche da Cal, e poco dopo anche da Hayden, che relega così Jorge in sesta piazza.

Il T3 regala ancora emozioni e tira fuori il coraggio da leone di Pedrosa, che trova un varco impossibile su Dovizioso e ripassa. Andrea è bravo ad accorgersene e allargare, quanto basta per non finire a contatto. Annega invece nelle retrovie Lorenzo che si vede sfilare la settima piazza da Marquez. Mentre deve girare strettissimo Valentino per contenere gli attacchi di Crutchlow. Ma davanti sbaglia ancora Pedrosa e Dovizioso ripassa la Honda. L'asfalto bagnato è insidioso e finiscono larghi anche Marquez e Hayden. Intanto Rossi cede il terzo posto a Crutchlow.

Si sprecano i sorpassi e Pedrosa vuole la vittoria e torna al comando, ancora con una manovra secca e decisa sulla Ducati. Lorenzo fatica a difendere l'ottavo posto dagli attacchi di Bautista, mentre Valentino sente forte e chiaro il rombo della Desmosedici di Hayden. Cade De Puniet, imitato da Bradl e seguito da Rossi. Difficile restistere al pressing di Hayden, via l'anteriore della M1 e scintille verso la sabbia. Il Dottore però non si arrende e si rialza, rientrando 12°. Detto che Nicky è bravo ad evitare Rossi che gli scivola davanti a pochi centimetri, ma poi senza riferimento fatica a tenere il ritmo. Così l'americano finisce per piegarsi all'arrivo di Marquez. Davanti intanto "sbacchetta" sul rettilineo la Ducati di Dovizioso e Crutchlow ne approfitta per prendersi la seconda piazza. Mentre alle loro spalle c'è Marc che galoppa e si avvicina pericolosamente al duo del podio. Detto fatto, il fenomenale rookie spagnolo ci crede fino in fondo e va a prendersi il terzo posto ai danni di Andrea. Tra l'altro coccolando per una manciata di curve l'idea di attaccare anche Cal.

Non c'è tempo, perché Pedrosa taglia il traguardo e conquista la seconda vittoria stagionale, andando a prendersi anche la testa della classifica piloti. Tira il fiato Crutchlow che abbraccia un meritatissimo 2° posto, dopo la dolorosa caduta della qualifica e una fastidiosa frattura del piatto tibiale. Nell'anomalia della corsa francese, la costante resta un Marquez mostruoso che chiude sul podio nonostante una gara difficile, tutta in rimonta. Strepitoso Dovizoso che riporta la Ducati davanti alle telecamere per tutto il GP, con una corsa che regala morale al team di Borgo Panigale, che alla fine piazza 2 moto nei primi 5 posti! Giornata nera invece per le Yamaha, con Lorenzo costretto difendersi e a pensare ai punti. Infine, Rossi spreca e fa una gara dai due volti. All'inizio, sul bagnato pesante, esce il tocco del campione che gira intorno agli avversari quando la sensibilità fa la differenza. Poi, però, il sogno finisce insieme all'aderenza dell'anteriore che lo abbandona senza appello. Il prossimo round è il Mugello, pista dove il Numero 46 può provare a dare una svolta alla sua stagione.



L'ORDINE DI ARRIVO DELLA MOTOGP A LE MANS - LE CLASSIFICHE