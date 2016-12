Tennis, Roma: Errani-Vinci sconfitte in finale nel doppio

foto SportMediaset 23:12 - Sara Errani e Roberta Vinci non riescono a bissare il successo del 2012 e, nella finale di doppio del torneo di Roma, si arrendono alla coppia formata da Su-Wei Hsieh (Taiwan) e Shuai Peng (Cina): finisce 4-6, 6-3, 10-8 in 1h27'. Le azzurre giocano un buon primo set ma calano alla distanza, complice l'incertezza a rete della Vinci. Per le Cichis è la seconda finale persa in questa stagione (dopo Sydney), a fronte di tre successi. non riescono a bissare il successo del 2012 e, nella finale di doppio del torneo di Roma, si arrendono alla coppia formata da(Taiwan) e(Cina): finiscein 1h27'. Le azzurre giocano un buon primo set ma calano alla distanza, complice l'incertezza a rete della Vinci. Per le Cichis è la seconda finale persa in questa stagione (dopo Sydney), a fronte di tre successi.

La cornice del Centrale del Foro Italico, gremito già dal mattino, prova a spingere le due azzurre verso l'impresa. E ci riesce per tutto il primo set, quando Sara e Roberta giocano una partita ordinata e portano a casa il parziale per 6-4. Le asiatiche hanno il merito di non mollare e aggrapparsi al match, ottengono il break nel secondo set e respingono il tentativo di rimonta delle italiane, che cominciano a perdere lucidità e a scomporsi. Nel super tiebreak Hsieh e Peng allungano fino all'8-3, Errani e Vinci con un sussulto d'orgoglio piazzano quattro punti di fila ma il primo match point è quello buono per le avversarie. Il sogno romano finisce qui, ma fra una settimana comincia il Roland Garros, dove le Cichis dovranno difendere un altro titolo. Quest'anno sul rosso non hanno ancora vinto: Parigi è la grande occasione per farlo.



Proprio l'appuntamente francese è in cima ai pensieri delle due italiane: "Meglio perdere a Roma che a Parigi'' ha dichiarato una delusa Sara Errani al termine della gara. "Siamo sempre stati in lotta, peccato per i punti di fila persi nel super tie-break, è andata male ma eravamo lì - dice l'emiliana - Mi sono innervosita perchè quando uno prende la riga qui e' sempre punto. Perdere così mi fa rosicare"