Basket: Varese in semifinale, Milano sorpassa

- Laè la prima delle quattro semifinaliste del campionato italiano di basket. I lombardi hanno vinto per 84-75 (26-17; 51-34; 68-52) gara-5 contro l', chiudendo la serie sul 4-1. Va alla sesta partita, invece, la sfida tra l'e la. L'Olimpia si è portata in vantaggio per 3-2 grazie al netto successo per 82-67 (14-10; 32-23; 61-42) sul parquet di Desio. Lunedì sera a Siena gara-6.

IL RESOCONTO DELLE DUE PARTITE

La Cimberio Varese è la prima semifinalista in questi playoff scudetto della serie A di basket. La squadra di Vitucci supera 84-75 l'Umana Reyer Venezia e chiude 4-1 la serie. Varese allunga già nel primo quarto, chiuso sul 26-17, e poi nel secondo periodo scappa grazie ad un 9-0 conclusivo firmato da De Nicolao e Polonara per andare all'intervallo sul 51-34. Nella ripresa la Cimberio tocca più volte il +19 mentre Venezia non riesce mai ad avvicinarsi oltre il -6 nell'ultimo minuto e alla fine è costretta ad alzare bandiera bianca. Varese ha 23 punti da Sakota, decisivo, mentre alla Reyer non bastano i 21 dell'ex di serata Diawara.

Si porta sul 3-2 l'EA7 Emporio Armani Milano che batte 82-67 la Montepaschi Siena e difende il fattore campo. A Desio, visto che il Forum è occupato dal concerto di Beyoncè, la squadra di Scariolo allunga a fine primo tempo sul 32-23 e poi è nella ripresa che dilaga grazie ad un parziale di 11-0 per andare sul 61-41. Nel quarto periodo Milano dà spettacolo e segna a ripetizione, gestendo il margine fino alla sirena. Sono quattro gli uomini in doppia cifra per l'Olimpia, con Bouroussis dominatore con 18 punti e 12 rimbalzi; nella Montepaschi il miglior è Sanikidze con 12 e 10 rimbalzi. Lunedì sera gara 6 a Siena.

IL TABELLINO DI VARESE-VENEZIA