Tennis, Nadal vola in finale a Roma

la finale degli. A, infatti, non è riuscita l'impresa di battere anche lo spagnolo dopo aver eliminato nei quarti Djokovic. Sulla terra rossa della Capitale il maiorchino si è imposto senza troppi problemi per 6-2, 6-4 dopo 1h17' di gioco. Ora Nadal se la vedrà con Federer, che ha avuto il suo daffare per avere la meglio del francese Benoit Paire, sconfitto 7-6, 6-4 in 1h28'.

NADAL-BERDYCH

Le poche incertezze sul risultato si sciolgono quando Nadal apre l'incontro con un parziale di otto punti a uno: break e subito 2-0. Il primo set si chiude con due break di differenza, il secondo dei quali propiziato da uno dei colpi più spettacolari del torneo: lo spaventoso passante lungolinea di diritto che Nadal spedisce alle spalle di Berdych, dopo un più che dignitoso smash di quest'ultimo. L'unica palla break della partita in favore del ceco arriva sull'1-0 del secondo set, ma non la trasforma. Il parziale segue il servizio fino al momento in cui Rafa decide che la vicenda è durata fin troppo: sul 4-4, quasi umilia Berdych strappandogli il servizio a zero. Pochi minuti dopo, alza le braccia al cielo dopo l'incontro più convincente del suo torneo. Per Nadal si tratta dell'ottava finale in carriera al Foro Italico, la quinta consecutiva. con un totale di sei successi.

FEDERER-PAIRE

Nel primo set Federer si è trovato sotto 4-3 ma ha recuperato subito il break di svantaggio e si è imposto 7-6 al tie-break; nel secondo lo svizzero ha strappato la battuta al francese nel terzo game, si è portato sul 3-1 e da lì ha amministrato. "Re Roger", che non ha mai vinto al Foro Italico, torna alla finale per la terza volta in carriera: nel 2003 perse tre set a zero da Felix Mantilla mentre nel 2006 cedette proprio a Rafa Nadal in una maratona incredibile decisa al tie-break del quinto set.