MotoGP: Marc Marquez in pole a Le Mans

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA MOTOGP A LE MANS

E' un turno difficile, il quarto di libere della. Aperto con la dolorosa caduta di Crutchlow , che causa anche la. L'inglese è eroico a tornare in pista dopo l'ok medico e, nonostante le evidenti difficoltà fisiche, riesce comunque a prendersi il settimo posto della sessione. In vetta, però, si piazza fin da subitoche, con il tempo di 1:33.508, lavora per concretizzare il suo obiettivo del weekend. Ovvero tenere dietro, 2° (+0.309) nonostante una caduta . Terzo tempo per(+0.437), davanti ad ungià in difficoltà, che accusa 8 decimi di ritardo.è 6° a quasi 1" da Jorge, mentrenavigano al 10° e 11° posto.Nelva in scena l'show, conche stampa il tempo di 1:34.715 e si piazza in vetta, davanti al compagno di marca,(+0.178). Entrambi di diritto nel Q2, nonostante il tentativo estremo di Iannone di batterli con la sua, che però resta terza a +0.347. Quarto(+0.513) con l'altraIl cielo diminaccia pioggia e il vento raffredda l'asfalto.è il primo ad uscire nel Q2 andando a prendersi il giro veloce in 1:34.100. E' allorache guida un trenino di scatenati, conin scia.si porta al secondo posto, ma nella stessa curva della scivolata di Marquez,, perdendo l'anteriore "su una buca nascosta". Intanto proprio Marc si porta al comando in 1:33.187.è 3° nonostante lo stordimento fisico, mentreè 6° ancora davanti a Dovizioso., niente è ancora scritto, ma la pole sembra a questo punto un affare tra Jorge e Marc. Anche se Dani riesce a tornare ai box al volo per salire sulla seconda moto.Ultimi minuti e nessuno vuole favorire gli avversari con il gioco delle scie. Si cerca il giro in solitaria ed èil primo dei big a lanciarsi, ma resta. Bandiera a scacchi, mentrefirma un giro spettacolare e si porta in terza posizione. Non ci sono altre sorprese e, beffando Jorge che resta amareggiato in seconda piazza. Lasi conferma amica del tracciato francese, chiudendo la prima fila, mentreapre la seconda linea, affiancato da. Giornata storta per. Nel 2012 in sella alla Ducati, il Dottore aveva firmato il suo giro veloce in 1:34.907, piazzandosi 7°. Netto il miglioramento nel 2013 con la Yamaha, ma l'1:34.009 odierno non basta per salvarsi dalla terza fila. Moralmente un colpo pittosto duro, che conferma un problema di prestazioni ormai cronico nelle qualifiche del