Basket, gara-5 playoff: Roma e Sassari vincono e si portano sul 3-2

Roma e Sassari mettono la freccia e si portano sul 3-2 nella serie dei quarti dei playoff della Serie A di basket, al meglio delle sette. In gara 5 davanti al proprio pubblico i capitolini superano per 74-69 Reggio Emilia: 16 punti per Bobby Jones, 15 a testa per Datome e Goss. Tutto facile per i sardi, che in casa travolgono Cantù con il punteggio di 81-58: sugli scudi Drake Diener con 18 punti. Gara 6 è in programma domenica a campi invertiti.

Si parte dalla sfida della capitale, con gli uomini di Marco Calvani che soffrono parecchio per portarsi sul 3-2 contro una sempre più sorprendente Trenkwalder. Gara in perfetto equilibrio fino all'intervallo lungo, poi Roma sfrutta la serata di ottima vena di Goss e Datome (15 punti a testa per entrambi) per prendere il largo. La Virtus ci aggiunge poi il carico da 90 di Bobby Jones, che mette la tripla del 61-49 a 7 dalla fine e indirizza del tutto la sfida. Reggio arriva fino al - 3 a pochi secondi dalla fine con la bomba dall'arco di Jeremic, ma i liberi di Datome danno la terza vittoria nella serie a Roma.



Non c'è partita invece in Sardegna. Cantù crolla sotto i colpi di una Dinamo in serata di grazia e sempre saldamente al comando. Solo un garbage-time d'orgoglio per la Lenovo consente di ridurre un gap che avrebbe altrimenti assunto connotati imbarazzanti. Per gli uomini di Sacchetti risulta decisivo Drake Diener, che mette a referto 18 punti con il 100% da due e lancia Sassari. Ma è il collettivo a fare la forza della Banco di Sardegna: 13 punti in 20 minuti per Drew Gordon e 11 in 18 per un redivivo Sani Becirovic dimostrano che la Dinamo ha anche la panchina lunga per puntare fino alla finale. Per farlo sarà necessario vincere in Brianza tra due giorni, e lo stesso discorso vale anche per Roma che sarà invece impegnata in Emilia.