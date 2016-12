MotoGP: Dani Pedrosa domina le libere a Le Mans

- La pioggia prevista per sabato trasforma ilin un turno fondamentale, per la definizione della Q2 della. E' quindi(Honda) che stampa il giro veloce in 1:34.079, precedendo il compagno di box,(+0.134). Seguono le Yamaha con(Yamaha, +0.138) 3° davanti a(Yamaha, +0.166).(Honda, +0.260) è 5° seguito da(Yamaha) e dalle Ducati di(+0.543).

E' una zampata di quelle che hanno un discreto peso morale, quella che Pedrosa piazza nelle libere di Le Mans. Dani divora con facilità entrambi i turni del venerdì, candidandosi a favorito per la pole. Anche se per la giornata di sabato il meteo dice pioggia, una variabile potente per mischiare le carte in griglia. Intanto, sull'asciutto, Pedrosa si migliora costantemente fino alla bandiera a scacchi, tenendo gli avversari dietro per un decimo. Con Marquez che, dopo un po' di slalom nel traffico delle CRT, riesce a lanciarsi e prendere una seconda posizione che ricorda a tutti le intenzioni bellicose del giovane numero 93. A 4 millesimi da Marc, Rossi trova un terzo posto più tonico rispetto alle attese, date nelle sue dichiarazioni del giovedì, quando avvertiva tutti di essere il quarto dei quattro big. Invece il Dottore è lì, tra l'altro davanti a Lorenzo che gli tiene comunque il fiato sul collo. Tanto che i tre inseguitori sono raccolti in 32 millesimi.

Quanto basta per pensare ad una gara che promette nuove scintille. Soprattutto perché Bradl, Crutchlow e le Ducati non sono affatto lontane e sognano di dare fastidio a quelli davanti. In particolare Dovizioso che è settimo, con una Ducati che in Francia si trova sempre più a suo agio che altrove. Mentre fatica sempre più del dovuto Bautista, solo 9° a oltre 7 decimi dalla vetta. Tocca invece ad Espargaro chiudere la top ten, a +1.010, che con la solita super-ART precede le MotoGP di Smith e Iannone. Andrea, che tra l'altro cade ancora, andando a segnare un fisico già provato da 22 punti tra braccio e ginocchio. Nonostante la determinazione e il morale alto, per l'abruzzese forse sarebbe stato il caso di prendersi una pausa rigenerante, come fatto dal compagno di box, Spies.



I RISULTATI DELLE PROVE LIBERE DELLA MOTOGP A LE MANS