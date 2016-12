Tennis: Sara Errani in semifinale per il ritiro della Sharapova

, senza neanche giocare, vola in semifinale deglidi Roma. L'azzurra, che da lunedì sarà numero 5 al mondo, ha beneficiato del forfait dialle prese conproblemi fisici. Si tratta della prima italiana tra le prime quattro al Foro Italico di Roma dopo 28 anni. Ora Sarita affronterà la bielorussanumero 3 del tabellone, che ha battuto l'australiana Samantha Stosur per 6-4, 1-6, 6-3.

Nell'altra metà del tabellone avanza senza fatica anche Serena Williams che non ha problemi contro la Suarez Navarro: la spagnola è battuta in due set col punteggio di 6-2 6-0. L'americana, favorita del torneo, si giocherà un posto in finale contro la romena Halep che dopo Roberta Vinci ha eliminato anche la serba Jelena Jankovic in rimonta per 4-6 6-0 7-5.