Playoff Nba: Spurs chiude la serie e va in finale di Western Conference

- Ivincono 94-82 gara-6 in casa dei, chiudono la serie playoff 4-2 e volano alla finale della Western Conference dove ad attenderli ci sono i Memphis Grizzlies. Il migliore dei texani è Duncan con 19 punti, mentre ai Warriors non basta anche il contributo di Jack, 15 punti. Si allunga invece la serie tracon i Knicks che vincono 85-75 gara-5 ale restano vivi sul 3-2.

Alla Oracle Arena i texani chiudono avanti 47-40 il primo tempo e conservano il margine nel terzo periodo grazie ai canestri di un ottimo Kawhi Leonard, 16 punti e 10 rimbalzi. Nel quarto ed ultimo periodo Golden State si rifà sotto e con i canestri di Thompson, 10 punti, e Curry, 22, arrivando fino al -2 sul 77-75. Gli Spurs però non tremano e Tony Parker, 13 punti, infila le sue due triple di serata per allungare sull'80-75 e poi chiudere il discorso sull'88-79 a un minuto dal termine. Il migliore dei texani è Duncan con 19 punti mentre ai Warriors non basta anche il contributo dalla panchina di Jack, 15 punti.

Al Madison, invece, la partita è punto a punto, i padroni di casa vanno al riposo avanti 40-34 con un canestro di Carmelo Anthony (28 punti). Nel secondo tempo New York allunga sul 59-48 dopo un canestro a rimbalzo d'attacco di Copeland ma i Pacers non mollano e nel quarto periodo, grazie a Paul George, 23 punti, accorciano fino al 75-71. La rimonta degli ospiti non si concretizza e Felton, dopo un recupero, realizza il canestro dell'81-71 che mette la parola fine sul match. New York ha anche 13 punti da JR Smith e da Copeland mentre Indiana ha un David West da 17 e 10 rimbalzi.