Playoff basket: Cantù e Roma pareggiano

Cantù e Roma pareggiano le serie playoff: 2-2. In gara-4 la Lenovo, sul parquet amico, ha battuto 82-80 il Banco di Sardegna Sassari con i seguenti parziali 21-16, 22-11, 17-24, 22-29. I brianzoli hanno accumulato un buon vantaggio nella prima parte, poi hanno subito il ritorno della Dinamo, ma si sono salvati. Vittoria esterna, invece, per Roma a Reggio Emilia. Dopo il crollo nel terzo quarto i capitolini si riprendono e chiudono 71-68.

UNO STREPITOSO RAGLAND TRASCINA CANTU' Seconda vittoria casalinga per Cantù che trascinata da uno strepitoso Ragland si aggiudica gara 4. Sassari parte bene con due triple di Thornton che la portano subito avanti di 6. Cantu' ripaga con la stessa moneta e con le triple di Ragland, Leunen e Mazzarino torna in parià. In attacco Sassari non va e Sacchetti fa ruotare il suo quintetto. Dall'altra parte Trinchieri rimette in campo Aradori autore di un'egregia partita dopo l'assenza per infortunio. Sassari continua a non trovare il canestro dalla distanza, mentre Cantù è veloce nelle transizioni e nel passaggio in area. A un minuto dalla fine della prima frazione, sul 21-13, massimo vantaggio per i padroni di casa. All'ultimo secondo una tripla di Devecchi riavvicina i sardi. Nella seconda frazione è Cantù a prendere il largo dopo un inizio tentennante con palle perse sulla sirena dei 24. A giovare è l'ingresso del play Ragland che mette ordine nell'attacco dei canturini e serve preziosi assist in area ai lunghi Cusin e Tyus. Al 16' il tabellino dei brianzoli segna + 13. Sacchetti mette i suoi a zona ma non trova il recupero sperato anche percé i cugini Diener non sono per nulla in partita (1/4 da due e 0/2 dalla massima distanza per Trevis Diener e non va meglio per Drake). Sul finale gli ospiti perdono di lucidità e concedono tiri facili e transizioni in solitaria a Cantù che va negli spogliatoi con +16 di vantaggio. Sassari torna in campo agguerrita, difende con cattiveria e grazie agli 8 punti del redivivo Gordon e ai 7 di Becirovic, al 27' dimezza lo svantaggio (53-45). Cantu' commette troppe leggerezze, la partita si fa nervosa con falli intenzionali che interrompono la continuita' del gioco. La confusione premia Sassari che macina punti e costringe al fallo l'avversario. A 3 secondi dalla fine, Aradori butta il tiro dalla meta' campo e segna. Cantu' rimane avanti di 9 lunghezze. Ad aprire l'ultimo quarto sono i 6 punti di Tyus che ridanno fiducia ai brianzoli. Sassari non si arrende e con due bombe consecutive arriva al -4. Ma a guidare i suoi alla vittoria e' Ragland che con due triple di fila e 12 punti nel quarto quarto mette al sicuro la partita. Becirovic è una macchina da fuori ma non basta. Attimi di panico a 6 secondi dalla fine con Sassari che rischia di beffare Cantù su pressione nella rimessa da fondo campo.