Tennis: Nadal distrugge Fognini a Roma

Non c'è stata partita tra Fognini e Nadal nel secondo turno degli Internazionali Bnl d'Italia. A Roma lo spagnolo si è sbarazzato dell'azzurro in un'ora esatta dell'azzurro: 6-1, 6-3. Il maiorchino è partito forte, ha subito fatto il break nel primo game e poi ha continuato la sua marcia trionfale. Nel secondo set Fognini ha alzato il livello di gioco, ma non è bastato. Il tabellone maschile resta senza italiani, per il maiorchino c'è ora Gulbis.

"Ero consapevole di quello che poteva succedere. Basta accettarlo, lui è più forte, gioca meglio e ha sbagliato di meno". E' realista Fabio Fognini nell'analizzare la dura sconfitta subita al secondo turno degli Internazionali Bnl d'Italia per mano di Rafa Nadal, campione uscente al Foro Italico di Roma e quasi inarrestabile quando si tratta di giocare sulla terra rossa. L'azzurro ha però qualcosa da recriminare soprattutto parlando del proprio gioco:"Se fai 40 errori gratuiti e il tuo avversario ne fa dieci è ancora più difficile battere uno come Nadal. Ho perso un set esclusivamente per gli errori gratuiti. Quanto mi manca per entrare tra i primi 20 giocatori del mondo? I punti, ma sicuramente posso ancora migliorare il mio livello di gioco".