Giro d'Italia: Sylvain Georges fermato per doping

foto SportMediaset Correlati La marijuana non è più doping. Che ne pensi?

Navardauskas conquista il Vajont 10:15 - Primo caso di doping al Giro d'Italia 2013. Il francese dell'AG2R, Sylvain Georges, non ha preso il via alla undicesima tappa, da Tarvisio a Vajont, perché trovato positivo a un controllo antidoping effettuato dall'UCI. Al corridore 28enne è stata riscontrata la presenza nel sangue di Heptaminol, una sostanza che allarga i vasi sanguigni. Per il momento Georges non è stato sospeso dall'organizzazione ciclistica in attesa delle controanalisi di rito. - Primo caso di doping al. Il francese dell'AG2R,, non ha preso il via alla undicesima tappa, da Tarvisio a Vajont, perché trovato positivo a un controllo antidoping effettuato dall'UCI. Al corridore 28enne è stata riscontrata la presenza nel sangue di Heptaminol, una sostanza che allarga i vasi sanguigni. Per il momentonon è stato sospeso dall'organizzazione ciclistica in attesa delle controanalisi di rito.

E' il risultato delle analisi effettuate il 10 maggio nel laboratorio di Roma. Il corridore è risultato positivo all'Heptaminol, un vasodilatatore, che si può assumere per via orale e intramuscolare. Georges ha diritto alle controanalisi ma non potrà correre fino al giudizio della sua federazione: intanto però non ha preso il via alla tappa.