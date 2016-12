Basket, playoff: Siena-Milano 92-73, Venezia-Varese 79-93

foto SportMediaset 23:03 - Dopo aver perso le prime due partite dei playoff (quarti di finale), Siena vince in casa contro Milano e riapre la serie (Olimpia avanti 2-1). La squadra di Banchi allunga sin dal primo quarto (24-13) e poi controlla agevolmente per il resto del match, chiuso sul 92-73 per la Montepaschi. Nell'altra partita della serata, Varese passa sul parquet di Venezia (79-93) e si porta sul 3-0: alla Cimberio, per la semifinale, manca solo una vittoria. - Dopo aver perso le prime due partite dei playoff (quarti di finale),vince in casa controe riapre la serie (avanti 2-1). La squadra diallunga sin dal primo quarto (24-13) e poi controlla agevolmente per il resto del match, chiuso sul 92-73 per la. Nell'altra partita della serata,passa sul parquet di(79-93) e si porta sul 3-0: alla, per la semifinale, manca solo una vittoria.

SIENA-MILANO 92-73

Smaltita la fortissima tensione iniziale, Siena passa avanti sul 6-5 e non lascia più il comando delle operazioni. Anche Milano comincia in maniera piuttosto nervosa, tanto che le palle perse si sprecano: la squadra di Scariolo regala 8 palloni agli avversari solo nel primo periodo; Siena sfrutta le opportunità guidata da un Hackett molto preciso al tiro: segna 10 punti nei primi 10 minuti, regalando un vantaggio di +11 ai suoi. Quando Banchi lo chiama in panchina per farlo rifiatare, è Brown che si incarica di portare palla per i campioni d'Italia. Un tripla del californiano vale infatti il +15 (30-15) al 13'. Nel momento di necessità Milano si affida all'estro di Gentile che riporta i suoi a -7 sul 34-27; il giovane talento però si fa sopraffare dal nervosismo prendendo un fallo tecnico per proteste che restituisce inerzia ai padroni di casa. Il vantaggio torna in doppia cifra (39-27) con i punti di Moss, pure lui in grande spolvero nel primo tempo con 15 punti realizzati. Il margine resta pressoché invariato nel terzo periodo: Moss continua a martellare la retina da tre punti, Brown sale di livello mentre Milano dipende soprattutto da Hairston. Siena arriva fino al +16 (72-56 al 29') dando l'impressione di controllare agevolmente l'incontro. Nel quarto periodo la storia della partita non cambia: dopo una tripla di Melli per il 75-65, la premiata ditta Hackett-Moss confeziona un parziale di 7-0 che proietta la Montepaschi a +17. L'americano è il top scorer della partita con 26 punti, l'italiano oltre ai 20 punti aggiunge anche 11 assist. Giovedì, sempre al Palaestra, è in programma gara-4.



VENEZIA-VARESE 79-93

Con una prova in cui ha fatto emergere tutte le qualità del collettivo, Varese espugna Venezia e si porta sul 3-0 nella serie, con la possibilità di chiudere il conto già giovedì, quando le due squadre si torneranno ad affrontare in gara-4. La squadra allenata dal veneziano Vitucci emerge alla distanza dopo un avvio in cui l'aggressività difensiva permette alla squadra di Mazzon di lottare alla pari e, anzi, di siglare il primo break del match (+6, 23-17, al 12'), trascinata dal sempreverde Young, mvp della partita con il varesino Banks. A quel punto, Varese ritrova il tiro da tre, fino a quel momento insufficiente, e, con un parziale di 3-16 in poco più di 3' imprime la prima svolta al match, siglando il massimo vantaggio del primo tempo sul +8 (29-37). Sul +9 varesino del terzo quarto (53-62 al 26'), Venezia ritrova la grinta e torna a -2 con un 7-0 in un minuto e mezzo. Ma è l'ultima fiammata dei padroni di casa, perché, pur infarciti di seconde linee, i lombardi siglano il controbreak di 11-0 a cavallo tra gli ultimi due quarti che indirizza in maniera decisiva il match, visto che la squadra di Vitucci è ormai padrona del campo, mentre, dopo il -20 (73-93) a 80 secondi dalla sirena finale, a quella di Mazzon non resta che salvare l'onore, limitando il passivo in margini più accettabili.