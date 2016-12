Giro d'Italia: Rigoberto Uran si impone sull'altopiano del Montasio

- Ilarriva alla 10.ma tappa, che vuol dire Alpi: nel primo arrivo in salita dei 6 previsti c’è il tremendodi 11 km, chemorde già dal secondo chilometro. Il colombiano delè imprendibile e arriva in solitaria al traguardo, dove Nibali, terzo classificato, si difende d'autorità, prendendosi l'abbuono volante, guadagnando 45 secondi su Bradley

La decima tappa è anche la prima che presenta salite vere: ne esce con la maglia rosa ancor più salda sulle spalle Vincenzo Nibali, che incrementa il vantaggio in generale su Wiggins di 45 secondi (37 "puliti" più otto di abbuono sul traguardo volante) e si dice soddisfatto a fine gara: "E'stata una tappa difficile e importante, perché alla fine Sky ha provato ad attaccarci, ad isolarmi, ma la mia squadra è stata perfetta. Ho avuto Agnoli e Tangert che mi hanno aiutato tanto, poi nel finale ho conquistato secondi importanti". La medaglia d'oro di Londra è stata infatti messa in difficoltà sulle rampe che presentavano punte anche del 20%. Non perde molto invece l'eterno Cadel Evans, che lancia quindi la sua candidatura a principale contendente alla maglia rosa del ciclista dell'Astana.

La copertina giornaliera invece se la guadagna Rigoberto Uran, che non smentisce le sue peculiarità da scalatore puro, bruciando tutti con uno scatto irresistibile ai piedi dell'altopiano finale. E pensare che alla vigilia si parlava di una tattica, poi disattesa, che prevedeva proprio uno scatto di Uran, per sparigliare le carte tra i leader della corsa e per permettere a Bradley Wiggins, di usare il colombiano come punto d'appoggio.

Finisce con due settimane di anticipo il Giro di Ryder Hesjedal: il canadese vincitore nel 2012, che aveva già palesato difficoltà nella crono di Saltara e sullo strappo di Fiesole, è arrivato con 21 minuti di ritardo sul traguardo.

LA CLASSIFICA DELLA 10.MA TAPPA

LA CLASSIFICA GENERALE